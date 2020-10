Business news: Cina, valuta digitale e banconote fisiche coesisteranno per molto tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valuta digitale cinese e le banconote fisiche coesisteranno per molto tempo. Lo ha dichiarato Mu Changchun, capo dell'Istituto di ricerca sulla valuta digitale della Banca popolare cinese (Pboc) al Vertice del Bund, a Shanghai. "La banca centrale non interromperà l'offerta di banconote di carta finché ci sarà ancora la domanda per l'utilizzo di banconote", ha detto Mu. La Cina sta svolgendo un ruolo di primo piano nella corsa globale verso la valuta digitale. All'inizio di quest'anno, la seconda economia mondiale ha iniziato a testare la sua valuta digitale in città selezionate. Due settimane fa, 50 mila cittadini a Shenzhen, nel sud della Cina, hanno ricevuto un totale di dieci milioni di yuan (1,5 milioni di dollari) di valuta digitale in una lotteria digitale. "L'emissione di Rmb digitale non è imposta dall'amministrazione, ma dovrebbe seguire le regole del mercato", ha spiegato Mu, chiarendo che la portata dell'emissione di valuta digitale in Cina sarà basata sui bisogni delle persone. Mu ha anche affermato che non c'è concorrenza tra valuta digitale e pagamenti elettronici, come WeChat Pay di Tencent o Alipay di Alibaba, aggiungendo che i due "non sono nella stessa dimensione". "WeChat e Alipay sono infrastrutture finanziarie, o portafogli, mentre il Rmb digitale è uno strumento di pagamento", ha aggiunto. Il 24 ottobre la Banca centrale cinese ha incluso il Rmb digitale nell'ultima versione della proposta di legge bancaria, fornendo ulteriori basi legali per la regolamentazione della valuta elettronica. (Cip)