Regno Unito: Johnson annuncia nuove misure restrittive contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza nuove restrizioni per contenere i contagi da coronavirus, la situazione in Inghilterra potrebbe aggravarsi a tal punto da superare le morti di aprile. Lo ha affermato oggi il premier britannico Boris Johnson in conferenza stampa, annunciando le misure da attuare a partire dalla giornata di martedì. I cittadini dell’Inghilterra “dovranno stare a casa”, ha annunciato Johnson. “Adesso è il momento di agire, perché non abbiamo alternative”, ha spiegato il premier, affiancato dal capo funzionario sanitario per l'Inghilterra, Chris Whitty, e dal capo dei consiglieri scientifici del governo britannico, Patrick Vallance. Verranno chiusi i negozi ritenuti non essenziali, i centri divertimenti e benessere, insieme a ristoranti, bar e pub, che potranno effettuare servizio di consegna. Il sistema di sussidi verrà esteso per tutto novembre, ha aggiunto Johnson. (segue) (Rel)