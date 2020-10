Covid: lunedì confronto parlamentare, poi possibile un nuovo Dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nella giornata di oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiamato anche i presidenti delle Camere Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, rappresentando la volontà del governo di avere già lunedì, se possibile, un confronto parlamentare in vista di un nuovo provvedimento che il Governo intende adottare già lunedì sera. Secondo quanto si apprende da palazzo Chigi, Conte inoltre ha contattato i leader delle opposizioni invitandoli a indicare un rappresentante delle rispettive forze politiche in modo da instaurare già domani un tavolo di confronto permanente con il Governo.Domattina ci sarà un confronto del Governo con le Regioni e domani pomeriggio alle 15:30 è prevista una nuova capidelegazione allargata ai ministri più direttamente interessati dalle questioni legate alla gestione della pandemia. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, domani alle ore 17 all’incontro si uniranno anche i capigruppo di maggioranza. La riunione odierna era iniziata alle 13, allargata anche al presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, al presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, al coordinatore del Cts Agostino Miozzo e al commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. (Rin)