Business news: Cina, veicoli a nuova energia rappresenteranno metà delle vendite di auto nuove entro il 2035

- Le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo, saliranno al 50 per cento delle vendite complessive di auto nuove entro il 2035, da appena il cinque per cento attuale, secondo le previsioni della Società cinese degli ingegneri automobilistici (Sae). "L'associazione prevede che il 95 per cento delle vendite di Nev nel 2035 saranno veicoli elettrici a batteria, mentre i veicoli ibridi costituiranno il resto", ha affermato il presidente della di Sae Li Jun nel corso della conferenza annuale a Shanghai. L'associazione, i cui membri includono alti dirigenti automobilistici e accademici, è coinvolta nella definizione delle politiche dei veicoli elettrici a medio e lungo termine del paese. Li ha anche spiegato che le emissioni di anidride carbonica dell'industria automobilistica cinese dovrebbero raggiungere il picco intorno al 2028 e scendere al 20 per cento dei livelli massimi entro il 2035. A settembre, il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato l'intenzione di aumentare l'obiettivo nazionale di emissioni nell'ambito dell'accordo sul clima di Parigi: la Cina dovrebbe raggiungere il picco nelle emissioni di anidride carbonica prima del 2030 e la neutralità carbonica prima del 2060. I Nev includono veicoli elettrici a batteria, ibridi plug-in e celle a combustibile a idrogeno. L'industria prevede che la Cina venderà circa 1,1 milioni di Nev quest'anno. (Cip)