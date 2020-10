Business news: Cina-Germania, aperta rotta cargo Shenzhen-Francoforte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata ufficialmente aperta una rotta aerea tra la metropoli di Shenzhen, nel sud della Cina, e Francoforte, in Germania. Lo ha reso noto l'Aeroporto internazionale di Shenzhen Bao'an. Sono previsti tre voli a settimana operati da un Boeing 777 cargo. Con il vantaggio di transitare per Francoforte, la rotta aiuterà Shenzhen a connettersi con più di 200 città europee. Si tratta del quarto servizio di volo cargo intercontinentale regolare che l'aeroporto di Shenzhen ha aperto quest'anno, dopo le rotte aperte per Chicago, Bangkok-Budapest-Lussemburgo e Dubai-Addis Abeba. Finora, l'aeroporto di Shenzhen ha aperto linee di trasporto aereo internazionale che collegano 22 destinazioni. (Cip)