Business news: ministero Esteri Cina, strategia a "doppio ciclo" non significa chiudere a investimenti stranieri

- Il piano della Cina di formare una strategia di sviluppo a "doppio ciclo" pone l'accento sul mercato interno ma non ha lo scopo di chiudere la porta alle imprese e agli investimenti stranieri. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, nel consueto incontro con la stampa, a Pechino. "La Cina rimarrà saldamente dalla parte giusta della storia e continuerà ad approfondire le riforme, espandere l'apertura, rafforzare la cooperazione in tutti i campi e lavorare con altri paesi per ottenere la vittoria finale sulla pandemia e promuovere la ripresa dell'economia mondiale. Il nuovo modello non è un circuito chiuso a livello nazionale, ma un doppio ciclo aperto che circola sia a livello nazionale che internazionale. I fatti hanno dimostrato che questo nuovo modello non solo favorisce lo sviluppo a lungo termine dell'economia cinese, ma porterà anche più ampie opportunità di sviluppo e spazio ad altri paesi", ha affermato il portavoce. (Cip)