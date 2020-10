Business news: Singapore, dal 6 novembre revoca restrizioni all'ingresso per chi proviene dalla Cina continentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore revocherà le restrizioni ai confini per tutti i visitatori provenienti dalla Cina continentale e dallo Stato australiano di Victoria a partire da venerdì prossimo, 6 novembre. L'Autorità per l'aviazione civile di Singapore (Caas) ha spiegato che il provvedimento avrà effetto dalla mezzanotte del 6 novembre e includerà tutti i viaggiatori che non sono cittadini di Singapore, residenti permanenti o titolari di permesso di soggiorno a lungo termine. Dalle 12 del 30 ottobre, i visitatori che viaggiano dalla Cina continentale e dallo Stato di Victoria possono richiedere un Air Travel Pass (Atp) per l'ingresso a Singapore a partire dal 6 novembre. I candidati devono essere rimasti nella Cina continentale o in Australia negli ultimi 14 giorni consecutivi prima del loro ingresso e devono viaggiare a Singapore con voli diretti senza scali intermedi. All'arrivo in aeroporto saranno quindi sottoposti a un test per la Covid-19. Se il risultato è negativo questi viaggiatori potranno svolgere le loro attività a Singapore, senza la necessità di notificare un avviso di soggiorno. Quest'ultima iniziativa segue la precedente revoca delle restrizioni alle frontiere per i visitatori dall'Australia, esclusi quelli dagli Stati di Victoria, Brunei, Nuova Zelanda e Vietnam. Dalle 12 del 29 ottobre, Caas ha dichiarato di aver approvato 1.375 domande da questi luoghi e di aver ricevuto 602 visitatori. Nessuno dei visitatori è risultato positivo alla Covid-19 all'arrivo. Il Caas ha affermato che sia la Cina continentale che lo stato del Victoria hanno sistemi di sorveglianza sanitaria pubblica completi e "hanno mostrato un controllo efficace" sulla diffusione della malattia. (Cip)