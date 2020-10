Business news: Hong Kong, Pil in calo del 3,4 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo dell'economia di Hong Kong si è notevolmente attenuato con nuove cifre provvisorie che mostrano che il Prodotto interno lordo (Pil) è diminuito del 3,4 per cento nel terzo trimestre rispetto al calo del nove per cento nei due trimestri precedenti. È quanto evidenziano i dati diffusi dal governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Secondo i dati, i consumi privati sono migliorati rispetto a un calo del 14,2 per cento nei tre mesi terminati a giugno: la diminuzione è stata del 7,7 per cento nel terzo trimestre. Le esportazioni totali sono tornate a crescere, aumentando del 3,8 per cento su base annua rispetto al calo del 2,2 per cento nel secondo trimestre. "La performance economica locale è migliorata, avendo toccato il fondo nel secondo trimestre. Anche la stabilizzazione della pandemia di Covid in città e una solida crescita economica della Cina continentale hanno contribuito", ha spiegato un portavoce dell'esecutivo. Simon Lee, docente presso la Chinese University Business School, ha definito gli ultimi dati "molto migliori del previsto". "Alcune attività che originariamente non potevano essere gestite tramite internet possono ora consegnare i loro beni tramite mezzi elettronici, e poi potrebbe esserci una ripresa delle attività faccia a faccia a causa dell'allentamento delle restrizioni imposte dal governo", ha aggiunto. (Cip)