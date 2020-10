Usa: elezioni, scontro a distanza fra Trump e Biden in Pennsylvania e Michigan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tre giorni dalle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, i candidati si stanno concentrando sugli Stati più incerti. Il programma del presidente uscente, Donald Trump, candidato repubblicano, prevede 14 comizi nei giorni finali della campagna elettorale. Lo riferisce l’emittente televisiva “Fox News”. L’attuale leader della Casa Bianca terrà quattro comizi in Pennsylvania oggi. Domani sono previsti eventi n Michigan, Iowa, Carolina del Nord, Georgia e Florida. Nell’agenda presidenziale di lunedì compaiono Carolina del Nord, Pennsylvania e Wisconsin. Il finale sarà a Grand Rapids, nel Michigan, come nel 2016. La first lady Melania, invece, sarà protagonista di due eventi odierni in Wisconsin e Pennsylvania. L’avversario democratico, Joe Biden, interverrà oggi a due eventi in Michigan, a Flint e a Detroit, affiancato dall’ex presidente Barack Obama, di cui è stato il vice. Biden si concentrerà sulla Pennsylvania domani e lunedì insieme alla moglie Jill e alla candidata alla vicepresidenza Kamala Harris, accompagnata dal marito Doug Emhoff. (segue) (Nys)