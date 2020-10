Trasporti: Corbetta (Lega), da Regione Lombardia risorse per studio metrotranvia Cologno Nord – Vimercate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Giunta regionale ha deliberato l'aumento di 900mila euro del capitolo sulla progettazione dei trasporti nel bilancio 2021: questi fondi permetteranno di realizzare lo studio di fattibilità tecnica ed economica della metrotranvia Cologno Nord – Vimercate". Ne dà notizia il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta, che prosegue: "I fondi, già allocati nel bilancio 2022, sono stati anticipati di un anno. Si tratta di un segnale preciso nei confronti del territorio del vimercatese, che da tempo chiede la realizzazione di un'opera infrastrutturale di collegamento con il sistema metropolitano milanese". Su questo progetto ne abbiamo sentite negli ultimi mesi di tutti i colori, in particolare dagli esponenti politici del centrosinistra e dei 5Stelle. Metrotranvia fatta passare per metropolitana, studio di fattibilità fatto passare come avvio dei lavori, accuse di inerzia alla Regione, totale mancanza di chiarezza nei confronti dei cittadini, che hanno invece il diritto di essere informati in maniera corretta". (segue) (Com)