Covid: Emirati annunciano formazione nuovo Comitato nazionale dedicato a gestione pandemia

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l’istituzione di un nuovo comitato nazionale dedicato alla gestione della fase di recupero dalla pandemia di Covid-19. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. II Comitato nazionale sarà guidato dal ministro di Stato, Sultan Al Jaber. Saranno coinvolti rappresentanti di vari ministeri, tra cui quello degli Affari presidenziali, Difesa, Sanità e Finanze. Al Jaber, che è responsabile di una serie di dossier economici, politici, di sviluppo e sociali nel Paese, è anche amministratore delegato della Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc). Il comitato mira a raggiungere l'efficienza per la fase di ripresa dalla pandemia di coronavirus mettendo in atto procedure di sostenibilità per le imprese e sviluppando "programmi di supporto proattivo per le varie strutture identificandone ruoli, responsabilità e indicatori chiave con l’obiettivo di un ritorno alla normalità”, riferisce l’agenzia di stampa “Wam”.(Res)