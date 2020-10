© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "+700 per cento dosi di vaccino contro l’influenza somministrate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno". Lo scrive, in un tweet, il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. "650mila persone - aggiunge - hanno già fatto il vaccino. Grazie a tutti per l’impegno, quest’anno è ancora più importante, combattiamo uniti contro il covid". (Rer)