Business news: Cina, ByteDance in trattativa per quotare app di video brevi Douyin a Hong Kong

- La compagnia cinese ByteDance è in fase iniziale di trattative per quotare la sua app Douyin a Hong Kong. Lo riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn". Secondo quanto riferito, la società sta valutando la possibilità di quotare alcune delle sue attività a Hong Kong, ma non è stata presa alcuna decisione finale. Douyin è il prodotto di punta di ByteDance. Lanciato a settembre 2016, l'applicazione consente agli utenti di creare brevi video musicali ed è particolarmente popolare tra i giovani utenti. Ad agosto di quest'anno, Douyin contava più di 600 milioni di utenti attivi giornalieri. I dati di SensorTower hanno mostrato che nell'agosto di quest'anno, le entrate di Douyin e TikTok, la versione internazionale di Douyin, nei negozi di applicazioni di Apple e Google sono state 6,3 volte di più rispetto a quelle registrate nell'agosto dello scorso anno. (Cip)