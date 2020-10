Business news: Cina approva offerta pubblica iniziale di Ant Group sulla Borsa di Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I regolatori finanziari della Cina continentale hanno dato il via libera al gigante della tecnofinanza Ant Group – compagnia di pagamenti online affiliata al colosso del commercio online Alibaba – per l'offerta pubblica iniziale (Ipo) sulla Borsa di Hong Kong (Sehk), sottolineando il costante sostegno del governo centrale al mercato finanziario della città, alla quale gli Stati Uniti hanno revocato lo status speciale nelle relazioni commerciali l'estate scorsa, in seguito all'introduzione della legge sulla sicurezza. La China Securities Regulatory Commission (Csrc) ha approvato il piano della società con sede a Hangzhou per la quotazione sulle borse di Hong Kong e Shanghai (Sse), secondo un comunicato della stessa Csrc. La decisione è stata presa il 23 ottobre e, secondo alcuni osservatori, conferma il sostegno della Cina continentale a Hong Kong come hub finanziario globale. "Questa mossa può consolidare e sviluppare ulteriormente lo status di Hong Kong come centro finanziario internazionale e promuovere ulteriormente lo sviluppo sociale, tecnologico ed economico a Hong Kong", ha commentato ad esempio sul "Global Times" Liang Haiming, presidente dell'Istituto di ricerca China Silk Road Valley, aggiungendo che l'Ipo di Ant Group potrebbe portare più aziende della Cina continentale di alta qualità a scegliere Hong Kong per le loro quotazioni. Liang ha detto che con il sostegno di Pechino attraverso una serie di riforme interne che rendono più facile la quotazione delle società del continente, la Borsa di Hong Kong attirerà sempre più società innovative dalla terraferma diventando "il Nasdaq cinese". (Cip)