Business news: premier indiano Modi promette aumento consumo rinnovabili, 450 gigawatt entro il 2030

- Tra il 2022 e il 2030 l'India passerà di 175 gigawatt ad almeno 450 gigawatt di consumo di energia da fonti rinnovabili. Lo ha detto il premier indiano Narendra Modi, nel suo discorso all'India Energy Forum, che si è tenuto in forma virtuale fino al 28 ottobre. Il leader indiano, ricordando che il Paese è destinato a trainare la domanda energetica mondiale, ha sottolineato come la crescita sarà accompagnata da misure che mirano a ridurre le emissioni di carbonio e la dipendenza della nazione asiatica dai mercati esteri. L'India, inoltre, aumenterà la sua capacità di raffinazione del petrolio greggio dell'80 per cento fino a 450 milioni di tonnellate nei prossimi cinque anni. "Abbiamo in programma di aumentare le nostre capacità di raffinazione da circa 250 a 400 milioni di tonnellate metriche l'anno entro il 2025", ha detto il primo ministro indiano. (Inn)