Trasporti: Corbetta (Lega), da Regione Lombardia risorse per studio metrotranvia Cologno Nord – Vimercate (2)

- "Il progetto iniziale di un prolungamento della MM2 è già stato bocciato diversi anni fa dalla Corte dei Conti in quanto troppo costoso. Lo studio di fattibilità che Regione Lombardia ha deciso di finanziare, anticipando lo stanziamento al 2021, è quello di una metrotranvia di superficie. Vogliamo capire la sostenibilità di quest'opera" aggiunge il consigliere regionale della Lega. "Ricordo inoltre che PD e M5S, ovvero le forze politiche che in Lombardia sbraitano contro la Regione, sono le stesse che a Roma in Commissione Bilancio hanno bocciato l'emendamento della Lega, proposto dall'On. Capitanio, che avrebbe finanziato con 2 milioni di euro il finanziamento del progetto di fattibilità. Mi auguro che con la decisione presa dalla Giunta Regionale, la smettano una volta per tutte di gettare fumo negli occhi ai cittadini del vimercatese" conclude Corbetta. (Com)