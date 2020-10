Covid: centri sociali in piazza a Roma, partito corteo non autorizzato "tu ci chiudi, tu ci paghi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centri sociali, realtà associative e sindacati in piazza a Roma per chiedere sostegni economici per accompagnare chiusure e isolamento. Da piazza Indipendenza è partito il corteo non autorizzato degli antagonisti, aperto dallo striscione "Tu ci chiudi, tu ci paghi", a cui stanno prendendo parte alcune centinaia di persone. Fumogeni e cori fanno da sfondo alla manifestazione. La piazza è guardata a vista dalle forze dell'ordine. (Rer)