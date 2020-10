Roma: De Priamo (Fd'I), vergogna Raggi su stop cremazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ridosso delle celebrazioni per i defunti "Roma vive la sua peggiore crisi per quanto riguarda i cimiteri: alla manutenzione ormai strutturalmente e costantemente inadeguata anche al cimitero monumentale del Verano, per non parlare di Prima Porta, si aggiunge ora la notizia dello stop alle cremazioni con una vergognoso lista di centinaia di salme in attesa della cremazione, destinata ad aumentare visto l'imminente stop dell'impianto del Flaminio". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd'I. "Il rimpallo tra Giunta Raggi ed Ama - aggiunge - rende il tutto ancora più inaccettabile come se ama non dipendesse da Roma Capitale, ma è lo stesso film già visto con il mancato ampliamento del Cimitero Laurentino nonostante i fondi e le aree fossero disponibili. Vergogna Raggi".(Com)