Egitto-Sudan: capo di Stato maggiore egiziano in visita a Khartum

- Il capo di Stato maggiore delle Forze armate egiziane, il generale Mohamed Farid, si è recato in Sudan in visita ufficiale. Lo ha annunciato il portavoce delle Forze armate egiziane, il generale Tamer el Rifae in un comunicato sulla sua pagina Facebook ufficiale. Farid è accompagnato da una delegazione di alto livello che include i comandanti delle principali divisioni dell'Esercito. La visita avviene dopo l’annuncio fatto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump della normalizzazione dei rapporti tra Sudan e Israele. Il viaggio di Farid avviene inoltre nel pieno delle tensioni con l’Etiopia sul dossier della Grande diga della rinascita (Gerd).(Cae)