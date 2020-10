Business news: Kazakhstan determinato a rafforzare export verso la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan è destinato ad allargare il paniere dei prodotti agricoli destinati alla Cina. Lo ha dichiarato il vice ministro dell'Agricoltura, Nurbek Dairbekov, nel corso di un video forum sull'integrazione tra l'Unione economica eurasiatica (Uee) e l'iniziativa cinese della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). Secondo Dairbekov, l'80 per cento del totale delle esportazioni agricole kazakhe verso la Cina riguarda solo tre ordini di merci: soia e olio di soia, grano e semi oleosi. "Vorrei sottolineare che il Kazakhstan ha il potenziale per espandere la gamma di prodotti agricoli e alimentari esportati. Siamo interessare ad aumentare la nostra offerta di prodotti altamente trasformati, tra cui semi oleosi, cereali, mangimi e additivi, carne e prodotti a base di carne, latti e latticini", ha affermato il funzionario del governo di Nur-Sultan. Dairbekov ha definito "molto dinamiche e intense" le relazioni commerciali ed economiche con la Cina. "Negli ultimi cinque anni - ha osservato - il fatturato totale delle esportazioni di prodotti agricoli è aumentato dell'80 per cento e il volume delle esportazioni di prodotti agricoli kazakhi è più che triplicato". (Res)