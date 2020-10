Business news: Ant Group, prezzo offerta pubblica iniziale sopra dieci dollari per azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante della tecnofinanza cinese Ant Group – compagnia di pagamenti online affiliata al colosso del commercio online Alibaba – ha fissato il prezzo per la sua offerta pubblica iniziale (Ipo) alla Borsa di Shanghai (Sse) a 68,8 yuan (circa 10,26 dollari) per azione. Lo riporta il sito web ufficiale della borsa. Il gruppo ha anche fissato il prezzo per la Borsa di Hong Kong (Sehk) a 80 dollari di Hong Kong (circa 10,32 dollari statunitensi) per azione. La doppia quotazione del gruppo presso la Borsa di Shanghai e quella di Hong Kong viene considerata la più grande Ipo al mondo di sempre. Ant Group ha un valore di mercato di 2.100 miliardi di yuan (circa 318,5 miliardi di dollari) in base al prezzo fissato per l'operazione. Ant Group ha ricevuto il via libera dall'autorità di vigilanza finanziaria della Cina continentale, la China Securities Regulatory Commission (Csrc), una decisione presa il 23 ottobre. (Cip)