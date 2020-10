Business news: Cina, profitti industriali in aumento del 10,1 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti delle principali aziende industriali della Cina sono stati pari a 646,4 miliardi di yuan (circa 96,5 miliardi di dollari) a settembre, in aumento del 10,1 per cento su base annua. Lo riferiscono i dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Nbs) cinese. La crescita si è ridotta di nove punti percentuali da agosto. Nei primi nove mesi dell'anno, gli utili delle principali aziende industriali sono diminuiti del 2,4 per cento a 4.370 miliardi di yuan (651,9 miliardi di dollari), restringendosi di due punti percentuali rispetto al periodo gennaio-agosto. In particolare, i profitti delle imprese industriali controllate dallo stato sono scesi del 14,3 per cento da un anno prima a 1.130 miliardi di yuan (168,6 miliardi di dollari) mentre quelli delle imprese private si sono ridotti dello 0,5 per cento anno su anno a 1.270 miliardi di yuan (189,5 miliardi di dollari). Durante i primi tre trimestri, gli utili dell'industria mineraria sono crollati del 37,2 per cento, mentre quelli dell'industria manifatturiera hanno invertito la tendenza al ribasso guadagnando l'1,1 per cento. I profitti in 21 dei 41 settori industriali esaminati sono aumentati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre 20 settori hanno registrato una diminuzione. Le principali società industriali si riferiscono a quelle con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan (circa tre milioni di dollari). (Cip)