Perù: rinviato voto parlamentare su ammissione mozione contro presidente Vizcarra

- Il Congresso del Perù, il parlamento unicamerale, ha rinviato a lunedì 2 novembre il voto, previsto per oggi, sull’ammissione o meno di una nuova mozione di sfiducia contro il presidente della Repubblica, Martin Vizcarra Cornejo, in relazione al suo presunto coinvolgimento in una vicenda di corruzione. Tra gli argomenti all’ordine del giorno dei lavori parlamentari del 2 novembre c’è la proposta n. 12684, di cui si è tenuto conto nella sessione plenaria del 23 ottobre, di dichiarare l’incapacità morale permanente del presidente della Repubblica in base all’articolo 113, paragrafo 2, della Costituzione. Il presidente del Congresso, Manuel Merino De Lama, ha accolto la richiesta di rinvio presentata da alcuni deputati con la motivazione di precedenti impegni. La mozione è stata presentata dal partito Unione per il Perù (Upp) e firmata da esponenti di Podemos Perù, Azione popolare e Fronte ampio. I proponenti puntano a sfiduciare il presidente per l’accusa di avere ricevuto tangenti per un valore di 2,3 milioni di sol (circa 500 mila euro) per la concessione di opere pubbliche quando era governatore della regione di Moquegua. Perché la mozione venga accolta servono 52 voti, pari al 40 per cento, mentre per la dichiarazione di incapacità morale ne occorrono 87. (segue) (Brb)