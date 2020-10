Perù: rinviato voto parlamentare su ammissione mozione contro presidente Vizcarra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il procuratore German Juarez, membro della squadra speciale Lava Jato, ha avviato un’indagine preliminare nei confronti del presidente Vizcarra, per collusione e associazione illecita per delinquere per reati commessi quando ricopriva l’incarico di governatore. Al centro dell’attenzione degli inquirenti ci sono presunti pagamenti illeciti versati dalle imprese incluse nel cosiddetto “club delle costruzioni” per aggiudicarsi due opere pubbliche: l’ospedale di Moquegua e il progetto per l’ampliamento della frontiera agricola Lomas de Ilo. Insieme a Vizcarra sono indagati Elard Tejeda, titolare dell'azienda Obrainsa; Fernando Castillo Dibos, proprietario della società di costruzioni Iccgsa; Rafael Granados, ex manager dell’Iccgsa e l'ex ministro dell'Agricoltura José Manuel Hernandez. Si tratta della seconda mozione di sfiducia per Vizcarra in meno di due mesi. Lo scorso settembre il Congresso ha respinto una prima mozione contro il capo dello Stato, che alcune registrazioni audio legano ai controversi contratti sottoscritti dal ministero della Cultura con il cantante Richard Swing. (Brb)