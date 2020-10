Tunisia: arrestate due persone legate alla rivendicazione dell'attacco a Nizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia tunisina ha arrestato a Gafsa, nella Tunisia centro occidentale, due persone nell’ambito delle indagini relative alla rivendicazione dell’attacco terroristico di Nizza da parte della sconosciuta organizzazione “Al Mahdi nel sud della Tunisia”. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Tap”. Il portavoce ufficiale del tribunale di Gafsa, Halim Abada, ha dichiarato alla “Tap” che due persone del Commissariato di Umm Al-Arais sono state arrestate in relazione alle indagini giudiziarie che il pubblico ministero del polo giudiziario di Tunisi aveva autorizzato lo scorso 30 ottobre per indagare sulla reale esistenza della sconosciuta organizzazione chiamata "Al Mahdi nel sud della Tunisia" che il 29 ottobre ha rivendicato l’attacco nella città francese di Nizza, condotto da un cittadino tunisino, che ha ucciso tre persone.La rivendicazione dell’attacco terroristico di Nizza da parte dello sconosciuto gruppo "Al Mahdi nel sud della Tunisia" ha destato una serie di perplessità sulla reale esistenza del movimento e del suo coinvolgimento nell’azione condotta dal giovane cittadino tunisino originario di Sfax, Brahim Aoussaoui. Il video di rivendicazione dell’attentato è stato diffuso da un certo Walid Saidi, che afferma di essere un membro del gruppo terroristico “Al Mahdi nel sud della Tunisia", responsabile dell’attacco di Nizza. Tuttavia, da una indagine più approfondita è emerso che Walid Saidi è un utente molto attivo su Facebook e sui social media la pagina da cui è stata diramata la rivendicazione “La soluzione brillante per le persone brillanti” è stata utilizzata per rilanciare anche altre campagne che poco hanno a che fare con il profilo di un sedicente estremista islamico, tra cui una per la legalizzazione della marijuana. Molti utenti tunisini infatti, si sono chiesti se Walid Saidi sia realmente un membro di un movimento jihadista.Ieri, Mohsen Dali, portavoce e sostituto procuratore presso il Tribunale di primo grado di Tunisi, ha dichiarato all’agenzia di stampa “Tap” che è stata avviata un’indagine per comprendere la natura del presunto gruppo terroristico. Per Dali, le indagini giungono dopo la pubblicazione sui social network di un individuo che sostiene di appartenere al gruppo "Al Mahdi nel sud della Tunisia" e che avrebbe rivendicato l'attentato a Nizza. Secondo Dali, l'indagine si concentrerà sul grado di coinvolgimento di questa organizzazione nell'attacco terroristico di Nizza e sulle sue attività. Lo stesso Dali aveva precedentemente dichiarato che Brahim Aoussaoui, 21 anni, l’esecutore materiale del triplice omicidio, non è classificato come terrorista dalle autorità tunisine. (Res)