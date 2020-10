Roma: limitazioni a traffico per veicoli più inquinanti in Ztl fascia verde e anello ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata confermata, con ordinanza sindacale, per il periodo dal primo novembre 2020 al 31 ottobre 2021, "la limitazione della circolazione veicolare secondo le seguenti modalità: dalle ore 00.00 alle 24.00, dal lunedì al venerdì (ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali), vietato l'accesso e la circolazione all'interno della Ztl fascia verde agli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) 'pre-euro 1', 'euro 1' e agli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) 'pre euro 1', 'euro 1' ed 'euro 2'; dalle ore 00.00 alle 24.00, dal lunedì al venerdì (ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali) all'interno della Ztl anello ferroviario agli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) 'euro 2' e agli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) 'euro 3' ". È quanto rende noto, in un comunicato, il Campidoglio. (Com)