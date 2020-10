Georgia: elezioni parlamentari, secondo exit poll ha vinto Sogno georgiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di governo Sogno georgiano è ampiamente in testa negli exit poll per le elezioni parlamentari tenutesi oggi. Il vantaggio sull'opposizione è decisamente alto, con la formazione fondata da Bidzina Ivanishvili al 55 per cento, come riferiscono i media del paese caucasico. L'emittente televisiva "Rustavi-2" vede Sogno georgiano al 52,26 per cento negli exit poll. La forza di opposizione Movimento nazionale unito ha rivendicato a sua volta la vittoria nelle elezioni, sebbene le rilevazioni diano al partito una percentuale fra il 22 e il 33 del totale dei voti. (Rum)