Exit poll in Georgia: il partito di governo Sogno georgiano vince le elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di governo Sogno georgiano è ampiamente in testa negli exit poll per le elezioni parlamentari tenutesi oggi. Il vantaggio sull'opposizione è decisamente alto, con la formazione fondata da Bidzina Ivanishvili al 55 per cento, come riferiscono i media del paese caucasico. L'emittente televisiva "Rustavi-2" vede Sogno georgiano al 52,26 per cento negli exit poll. La forza di opposizione Movimento nazionale unito ha rivendicato a sua volta la vittoria nelle elezioni, sebbene le rilevazioni diano al partito una percentuale fra il 22 e il 33 del totale dei voti.Sono 48 le formazioni politiche registrate per le elezioni, con due principali blocchi elettorali. I candidati per i 30 seggi uninominali sono invece 420. Gli esponenti della formazione di governo hanno accusato "l'opposizione radicale" di fomentare disordini e tensioni nel paese, "perché non hanno alcuna possibilità di vincere le elezioni". Al contempo, Sogno georgiano rigetta qualsiasi prospettiva di cooperazione con altri partiti una volta che il parlamento sarà formato, ribadendo la volontà di costituire una maggioranza monocolore. (Rum)