Paesi Bassi: governo ritira prestito da 3,4 miliardi di euro per compagnia aerea Klm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dei Paesi Bassi ha momentaneamente sospeso la sua offerta per il salvataggio della compagnia aerea nazionale Klm. Il motivo dietro la scelta dell'esecutivo è da addurre al mancato impegno da parte del vettore di attuare una riduzione degli stipendi dei piloti nei prossimi cinque anni, a causa dell'opposizione dei sindacati. L'accordo era una condizione necessaria per ricevere un pacchetto di 3,4 miliardi di euro di prestiti sovvenzionati dal governo, per far fronte alla crisi del coronavirus. “È tanto più deplorevole che oggi non sia stato possibile far firmare a tutti i sindacati la clausola di impegno, il passaggio finale richiesto per l'approvazione del prestito da parte del Consiglio dei ministri. Senza questo prestito, Klm non supererà questo momento difficile", ha dichiarato Pieter Elbers, direttore generale della compagnia, ripreso dai media locali. (Beb)