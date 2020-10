Covid: ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi organizza webinar su tracciamento, terapie e vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dell'iniziativa "InnovItalyUAE", l'ambasciata d'Italia negli Emirati Arabi Uniti, in collaborazione con la Khalifa University di Abu Dhabi e la Dubai Future Foundation, organizza il 4 novembre un webinar dal titolo "Covid-19: where do we stand with tracing, therapy and vaccine?", finalizzato ad uno scambio di informazioni ed esperienze tra Italia ed Emirati nel contrasto alla pandemia. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa della rappresentanza diplomatica italiana, il webinar si svilupperà in tre sessioni. Nella prima, focalizzata sull'approfondimento delle nuove soluzioni terapeutiche adottate o allo studio nei due paesi, interverranno Rino Rappuoli dell'Imperial College di Londra e dell'Università di Siena, nonché responsabile ricerca e sviluppo esterno di Gsk Vaccini, e la Habiba al Safar, direttrice del Centro di biotecnologia della Khalifa University. Nella seconda sessione, dedicata all'utilizzo dei test quale strumento per tracciare i contagi e prevenirne la diffusione, parleranno Andrea Crisanti, direttore di microbiologia e virologia presso l'Università di Padova ed Ernesto Damiani, direttore senior dell'Istituto di intelligenza artificiale e sistemi intelligenti della Khalifa University. (segue) (Res)