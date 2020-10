Covid: ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi organizza webinar su tracciamento, terapie e vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza parte metterà a confronto i passi compiuti dai due paesi nella ricerca e sperimentazione di vaccini contro il Covid-19 con interventi di Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, di Antonella Folgori, amministratore delegato di Reithera Srl, e di Nawal al Kaabi, presidente del Comitato di controllo delle infezioni dell'autorità sanitaria di Abu Dhabi. In tale sessione verrà presentato anche il progetto di piattaforma italiana di supercalcolo EXscalate (EXaSCale smArt pLatform Against paThogEns), con interventi di Andrea Beccari, responsabile piattaforme di ricerca e sviluppo e servizi di Dompé Farmaceutici SpA e coordinatore del progetto, e di Cristina Silvano del Politecnico di Milano. L'Istituto di ricerca della New York University di Abu Dhabi, infine, illustrerà i risultati relativi alla sperimentazione dei test salivari per il rilevamento rapido del Covid-19, che potrebbero trovare presto applicazione nelle scuole emiratine. L'incontro, che verrà introdotto dall'ambasciatore negli Emirati Arabi Uniti Nicola Lener, sarà moderato da Massimo Cristaldi, medico italiano membro del Comitato anti-Covid-19 di Abu Dhabi. (Res)