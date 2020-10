© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo fermare la curva dei contagi che in questo momento, purtroppo, continua a crescere. Lo afferma il viceministro Giancarlo Cancelleri. "Se necessario, valuteremo chiusure di due o tre settimane per quelle zone che in questi giorni presentano numeri più preoccupanti", aggiunge. (Rin)