Roma 2021: Pedica (Pd), Calenda chiede chiarezza? Non faccia finta di non capire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda chiede ancora al Pd e ai grillini di essere chiari sulle elezioni a Roma. Credo però che solo lui ancora non abbia capito il messaggio che lo riguarda, ovvero che la sua candidatura non convince nessuno se non i suoi amici". Lo afferma, in una nota, Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Calenda, che deve ringraziare il Pd per essere arrivato in Europa, farebbe bene a restare dov'è. Un regalo così non capita spesso nella vita. A Roma c'è bisogno di operai", aggiunge.(Com)