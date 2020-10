Francia: attacco Lione, indagini affidate alla polizia giudiziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso del prete ortodosso aggredito a colpi di arma da fuoco oggi a Lione la procura locale ha fatto sapere di aver aperto un fascicolo per tentato omicidio e di averlo affidato alla direzione inter-regionale della polizia giudiziaria. È quanto si legge in un comunicato citato dall'emittente radiotelevisiva "France info". La procura dell'antiterrorismo si interessa all'episodio, ma al momento non è stata incaricata di seguire le indagini. Sul luogo dell'aggressione è arrivato il sindaco di Lione, Gregory Doucet. Il prete ferito ha 52 anni ed è di nazionalità greca. (Frp)