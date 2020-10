Covid: conclusa riunione Conte-capidelegazione, governo valuta chiusura zone a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre secondo quanto si apprende, durante l’incontro c’è stata un ampio confronto nel corso del quale gli esperti hanno fornito l’interpretazione ragionata della curva epidemiologica alla luce del rapporto dell’ISS presentato ieri. Sono stati analizzati dettagliatamente lo scenario attuale, i trend della curva, e le varie situazioni di criticità. All’esito dell’incontro il Presidente Conte è rimasto in riunione con i soli capidelegazione per continuare il confronto politico. All’esito di questa seconda riunione il ministro Speranza ha chiesto al Cts indicazioni specifiche su quei territori che al momento presentano maggiori criticità. Il governo confida di ricevere una risposta da parte del CTS già in serata. (Rin)