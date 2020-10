Covid: nel Lazio oggi 2.289 casi positivi, 22 decessi e oltre 25 mila tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su oltre 25 mila tamponi oggi nel Lazio (+363) "si registrano 2.289 casi positivi (+43), 22 i decessi (+5) e 108 i guariti (-86). Il rapporto tra positivi e i tamponi rimane invariato". È quanto rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "A Roma e nel Lazio - aggiunge - già disponibili da mesi oltre 700 posti di alberghi assistiti per quarantene e per i trasferimenti dei clinicamente guariti, attualmente sono liberi 150 posti. Da lunedì si avvia distribuzione dei tamponi rapidi antigenici ai medici di medicina generale e sono gratuiti per gli assistiti. Sempre lunedì scade il termine per la dichiarazione dei requisiti e la capacità di inizio attività dei laboratori privati per l'esecuzione dei tamponi molecolari alla tariffa calmierata, in coerenza con il proficiency test del laboratorio regionale di riferimento dello Spallanzani. In corso l'istruttoria tecnica anche con la rete delle farmacie sia per test sierologici che per i test antigenici". (segue) (Com)