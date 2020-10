Turchia: portavoce Erdogan risultato positivo al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ibrahim Kalyn, portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato di essere positivo al coronavirus. "Sono nella fase finale del trattamento per il coronavirus e ho sintomi lievi. Sto bene. Ringrazio tutti coloro che mi hanno inviato messaggi di pronta guarigione”, ha dichiarato Kalyn sul suo profilo Twitter. La scorsa settimana anche il ministro dell'Interno turco Suleiman Soylu aveva annunciato di essere risultato positivo al Covid-19 ed è attualmente ricoverato in ospedale. Il ministro della Salute, Fahrettin Koca, ha annunciato che la pandemia di coronavirus in Turchia ha raggiunto il suo secondo picco. Il numero di casi di positivi rilevati ieri nel Paese ha raggiunto quota 2.322, il dato più alto dalla fine di aprile.(Tua)