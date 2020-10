Covid: Gelmini (FI), Conte chiami i leader opposizione se vuole vera condivisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il presidente del Consiglio ha deciso di smettere di ballare da solo e intende cercare una collaborazione delle forze politiche di opposizione, non deve chiamare i Presidenti di Camera e Senato, ma i leader dei partiti, e cioè Berlusconi, Salvini e Meloni. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "I Presidenti di Camera e Senato, con la loro autorevolezza, avranno certamente spiegato a Conte che il Parlamento ha già regole, prassi e strumenti utili anche a trovare una reale condivisione dei provvedimenti. Basterebbe venirci prima e non dopo averli presi ed evitare prove muscolari maggioranza versus opposizione. Diversa è la proposta del collega Ceccanti di un organismo parlamentare ristretto: ciò esula dalla competenza del Presidente del Consiglio e dipende invece dalle forze politiche. Noi siamo disponibili, come siamo sempre stati, a ragionare di tutto nel rispetto dei ruoli di maggioranza e opposizione e nell'interesse del Paese. Basta che Conte e la maggioranza smettano di fare melina", aggiunge. (Rin)