Nomine: Taverna (M5s), pubblicità e trasparenza per partecipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due principi cardine del Movimento 5 stelle, che trovano consacrazione nella Costituzione, sono la trasparenza e la meritocrazia. Essi devono trovare espressione a tutti i livelli, soprattutto a quelli più alti, a partire dalle nomine dei vertici apicali delle partecipate pubbliche che, quindi, devono avvenire a seguito di una procedura pubblica e non più in segrete stanze. Così la Vicepresidente del Senato, Paola Taverna, M5S, intervenendo alla riunione romana su Zoom, propedeutica agli Stati Generali del Movimento del 14 e 15 novembre. "Solo in questo modo si può garantire trasparenza e merito. Non di certo trasferendo la scelta da una stanza ad un’altra stanza. Il problema non è chi le fa le nomine, ma come le si fa. Perciò occorre una legge che definisca un metodo. I governi cambiano, le leggi restano", aggiunge.(Rin)