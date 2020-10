Lombardia: De Corato, bene sinergia polizia di stato-locale, da Regione 6,4 milioni per attrezzature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette spacciatori di droga sono stati arrestati dalle forze dell'ordine nell'ambito di una operazione svolta nel capoluogo lombardo. "L'intervento appena portato a termine dalla squadra mobile, così come quello condotto nei giorni scorsi dalla polizia locale di Pioltello e Rodano, va nella direzione giusta: intercettare il traffico di stupefacenti che si riversano su Milano e su tutta la Lombardia alimentando il mercato della morte", ha sottolineato in proposito Riccardo De Corato, assessore della Regione Lombardia alla sicurezza. "Complimenti alla polizia di Stato per i sette arresti per spaccio di droga effettuati in una settimana, con il sequestro di mezzo chilo di cocaina e oltre 10 mila euro in contanti" ha aggiunto l'assessore regionale. (segue) (Com)