Francia: prete ortodosso ferito con colpi d'arma da fuoco a Lione, è in pericolo di vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un prete ortodosso è rimasto ferito oggi a Lione a seguito di diversi colpi d'arma da fuoco. L'aggressore sarebbe in fuga, come ha spiegato l'emittente televisiva "France Télévisions" in base a fonti della polizia. Secondo quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva "France info" il prete è in pericolo di vita. Il ministero dell'Interno francese ha diramato una nota in cui avverte la cittadinanza che è tuttora in corso un'operazione di polizia nel settimo arrondissement di Lione. Secondo il quotidiano locale "Le Progres", gli abitanti del settimo arrondissement della città, dove sono avvenuti i fatti, hanno sentito due spari. Il perimetro è stato transennato dalla polizia, che sta cercando l'assalitore. (Frp)