Gualtieri: "Il Mes ha delle condizionalità minori rispetto ai prestiti del Recovery plan"

- Il Mes ha delle condizionalità minori rispetto ai prestiti del Recovery plan. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, intervenendo al Festival dell’ottimismo del quotidiano “Il Foglio”. "Unica condizione è l'utilizzo per spese sanitarie", ha aggiunto Gualtieri, secondo cui lo strumento è utile e conveniente. "Sono prestiti a tasso zero, quindi inferiore a quello che otteniamo nei finanziamenti sui mercati", ha affermato ancora il ministro. Il titolare del Mef ha auspicato che il Recovery plan sia un'occasione per il potenziamento di politiche attive dell'Italia. L'obiettivo, secondo il ministro, deve essere quello di rafforzare le capacità di spesa del Recovery plan: se la spesa non soddisfa gli obiettivi le risorse non arrivano.Per Gualtieri l'economia italiana ha reagito molto bene allo shock del secondo trimestre e questo rappresenta un segnale di forza e di resilienza dell'economia italiana. "E' anche il frutto del fatto che in Italia, come del resto in Europa, si è scelto di attuare misure a sostegno delle imprese, delle famiglie, dei lavoratori. Un sistema economico che è in grado di reggere shock se sostenuto", ha aggiunto il ministro. In riferimento alle ultime misure adottate dal governo per contenere i contagi da Covid-19, il titolare del Mef ha osservato che chiudere ristoranti, bar e palestre era il minimo che andava fatto. "Possiamo affrontare diversi scenari: approvato decreto oneroso in modo rapido per sostenere settori colpiti dall'ultimo Dpcm", ha aggiunto il ministro.(Rin)