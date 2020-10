Bolivia: insediamento Arce, il presidente cileno Pinera parteciperà alla cerimonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha confermato la sua partecipazione alla cerimonia di insediamento di Luis Arce alla presidenza della Bolivia, che si terrà l’8 novembre. Lo ha reso noto la ministra degli Esteri boliviana, Karen Longaric, in un’intervista all’emittente televisiva “Pat”. L’esponente del governo uscente ha sottolineato che Pinera è “il primo presidente” a confermare la sua presenza. Riguardo al previsto arrivo di un altro capo di Stato, il re di Spagna Filippo V, la ministra ha detto di non avere ancora informazioni ufficiali né dall’ambasciata di Spagna in Bolivia né da quella boliviana a Madrid, ma che si aspetta di riceverle lunedì o martedì. Longaric ha detto che attende anche una comunicazione ufficiale sulla presenza di “una delegazione numerosa e di alto livello” proveniente dagli Stati Uniti. La responsabile della diplomazia boliviana ha riferito di aver parlato con l'ambasciata tedesca di altre questioni e di aver appreso in quell'occasione che la Germania non invierà nessuno a causa delle restrizioni ai viaggi imposte per contenere l’epidemia di coronavirus, che devono essere rispettate anche dai rappresentanti delle istituzioni per dare il buon esempio. Longaric, inoltre, ha dichiarato all’agenzia di stampa “Abi” che sono stati invitati circa 120 capi di Stato, oltre ai vertici di organizzazioni internazionali e di alcune organizzazioni non governative, che tra lunedì e martedì dovrebbero arrivare tutte le risposte e che una parte degli invitati parteciperà in videoconferenza. (segue) (Brb)