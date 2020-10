Bolivia: insediamento Arce, il presidente cileno Pinera parteciperà alla cerimonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza del re di Spagna alle cerimonie di insediamento di capi di Stato iberoamericani è una consuetudine, ma il viaggio in Bolivia – annunciato dai media spagnoli e confermato dall'agenda ufficiale della Casa reale – riveste un significato particolare considerando la crisi diplomatica tra i due paesi aperta nei mesi scorsi. Tensioni che hanno portato la Spagna a ritirare il suo ambasciatore a La Paz lo scorso dicembre. La crisi ha avuto origine quando il governo "ad interim" di Jeanine Anez dichiarò come persone "non grate" due rappresentanti dell'ambasciata iberica a La Paz, accusandoli di voler favorire la fuga di membri del governo dell'ex presidente Evo Morales rifugiati a loro volta nell'ambasciata del Messico. Madrid rispose all'accusa con l'espulsione di tre diplomatici boliviani di stanza a Madrid. La sottosegretaria agli Esteri spagnola, Cristina Gallach, ha tuttavia affermato che le relazioni sono "in via di normalizzazione" e che con l'entrata in carica del nuovo governo di Arce si tornerà ad "avere un ambasciatore a La Paz". (segue) (Brb)