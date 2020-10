Bolivia: insediamento Arce, il presidente cileno Pinera parteciperà alla cerimonia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Morales, che si trova al momento in Argentina come rifugiato politico, è effettivamente al lavoro per il ritorno in patria a un anno esatto dalla sua precipitosa partenza per il Messico. Il "cocalero" potrebbe però arrivare in Bolivia il 9 novembre, il giorno dopo la cerimonia di insediamento di Arce. Un rientro via terra dal confine settentrionale dell'Argentina, con un pellegrinaggio di due giorni che dovrebbe riportare Morales nella provincia di Chapare – zona di coltivazione della cocaina all'interno del suo tradizionale feudo elettorale, Cochabamba – l'11 novembre: esattamente 365 giorni dopo essersi imbarcato dall'aeroporto di Chimoré, su calda "raccomandazione" delle forze armate. "Stiamo discutendo diverse date: ho una proposta fatta dalle organizzazioni sociali, di rientrare il 9 in Bolivia per rientrare l'11 a Chimoré", ha detto Morales nel corso di un’intervista alla televisione argentina "C5N", in occasione di un ricordo dei dieci anni della morte dell'ex presidente Nestor Kirchner. "Adesso torno per restare, grazie all'unità del popolo boliviano", ha aggiunto Morales. (segue) (Brb)