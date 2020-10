Roma: Mollicone-Tozzi (Fd'I), finalmente inaugurati nuovi giardini di piazza Vittorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tempi difficili per il bilancio capitolino - spiegano ancora - ci impegnammo e riuscimmo a reperire 2 milioni di euro per avviare un progetto che prevedeva il recupero delle antiche vestigia romane e la loro integrazione nell'area a verde per mezzo di percorsi e guide anche interattive; il ripristino della fontana presente agli inizi del 1900, ubicata a ridosso dei resti archeologici dei Trofei di Mario, al fine di ripristinare l'originaria immagine dell'acqua nel giardino; l'integrazione dell'area giardino, la regolamentazione dei nuovi percorsi pedonali, pista ciclabile e nuove alberature. Il progetto realizzato replica le linee guida del nostro. Da chi ha governato Roma dal 2013 ad oggi solo ritardi, 7 anni per terminare un'opera: un'espressione di incapacità manifesta. È necessario, ora, garantire la sicurezza con un presidio fisso delle forze dell'ordine e mantenere il decoro". (Com)