Austria: Covid, nuova chiusura generale a partire da martedì prossimo

- Le autorità austriache hanno annunciato un coprifuoco notturno e la chiusura dei ristoranti, per contenere il grande aumento di casi di coronavirus nel paese. In conferenza stampa, il cancelliere Sebastian Kurz ha spiegato che la nuova serrata avrà inizio da martedì prossimo, e che il coprifuoco sarà in vigore dalle 20 alle 6 del mattino seguente. I negozi resteranno aperti e le attività di ristorazione saranno consentite solamente con servizio d'asporto. (Geb)