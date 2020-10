Novara: Ztl, attività potranno estendere il permesso ai dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambiano, a Novara, le autorizzazioni all’accesso e sosta della Ztl per chi ha attività all’interno dell’area e per chi deve transitarvi per motivi di lavoro legati alle consegne a domicilio. La Giunta comunale ha approvato una delibera con cui stabilisce che i permessi di transito e sosta per operatori commerciali aventi sede nella Ztl possono essere rilasciati a veicoli di proprietà di esercizi commerciali, attività di somministrazione e artigianali aventi sede all’interno della ZTL di pertinenza. Nel caso di persone giuridiche potranno essere autorizzati anche veicoli intestati a persone fisiche comunque riconducibili all’azienda previa comunicazione della stessa (socio, titolare, amministratore, dipendente). In questo caso, le autorizzazioni potranno essere richieste fino al 31 dicembre 2020. Novità anche per chi chiederà i permessi annuali o provvisori di accesso alla ztl per consegne a domicilio di generi alimentari e cibi da asporto. Chi la otterrà potrà transitare nelle zone ztl da lunedì a venerdì dalle 18,00 alle 23,00 e il sabato dalle 19,00 alle 23,00 limitatamente ad un solo veicolo con sosta consentita dove non ci sia un divieto con rimozione forzata, e negli stalli di sosta riservati ai residenti, limitata per il tempo strettamente necessario alla consegna del prodotto. Anche in questo caso, le richieste potranno essere sottoposte fino al 31 dicembre 2020, con accesso simultaneo di un solo veicolo, ma con la possibilità di accreditare più targhe (fino a 3). (segue) (Rpi)