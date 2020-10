Novara: Ztl, attività potranno estendere il permesso ai dipendenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo modo - spiega l’assessore Piantanida – diversamente dal passato, i titolari di attività che hanno sede nella Ztl potranno estendere il permesso anche ad auto di dipendenti, naturalmente previa comunicazione della società richiedente. E allo stesso tempo, aumentiamo il numero dei mezzi autorizzati per le attività che passeranno dalla ztl per le consegne a domicilio di cibo da asporto”. “In questo periodo – aggiunge l’assessore al Commercio Elisabetta Franzoni – è per noi prioritario agevolare l’attività di una categoria profondamente colpita dall’emergenza sanitaria. I ristoranti e i locali pubblici, che hanno l’obbligo di abbassare le serrande alle 18, possono almeno usufruire della possibilità di effettuare consegne a domicilio, cercando di compensare, per quanto possibile, i mancati introiti della chiusura anticipata. E’ un momento difficile per diverse categorie: come amministrazione siamo pronti a fare la nostra parte, confidando che, anche dal Governo, possano arrivare direttive e fondi che ci consentano di intervenire a ristoro delle forti perdite di questo periodo”. Proprio per favorire le diverse attività economiche e commerciali, l’assessore Franzoni comunica che “tutte le attività che fanno consegna a domicilio potranno comparire nell’elenco già presente sul sito del Comune di Novara semplicemente mandando una comunicazione all’indirizzo mail commercio@comune.novara.it. In questo modo, i cittadini troveranno sempre una lista aggiornata di fornitori a cui rivolgersi”. (Rpi)