Francia: fonti stampa, prete aggredito a Lione aveva avuto diverbio in passato con aggressore

- Il prete ortodosso che è stato attaccato a colpi di arma da fuoco a Lione aveva avuto in passato una disputa con l'aggressore. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", citando una fonte vicina al dossier. Per il momento, ancora non è stata stabilita la pista terroristica. Il ministero dell'Interno di Parigi ha aperto una cellula di crisi per seguire le evoluzioni. Il primo ministro Jean Castex, in visita in Normandia, ha fatto sapere che rientrerà subito a Parigi.(Frp)